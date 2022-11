Žena si prechádzala náročným rozvodom, útechu našla na cintoríne: Z toho, čo tam robí, odpadnete!

Každý sa so zmenami a ťažkými životnými situáciami vyrovnáva inak. Avšak jedna žena z americkej Virgínie našla útechu na vskutku nezvyčajnom mieste. Je ním cintorín!

Alicia Williams (42) vo voľnom čase čistí opustené hroby. Je to pre ňu forma terapie. V rozhovore pre portál The Sun povedala, že si prešla náročným rozvodom, po ktorom sa spolu s deťmi presťahovala do rodičovského domu. Rozvod však znamenal, že jej deti budú väčšinu prázdnin tráviť so svojím otcom na Floride, kým ona zostane sama vo Virgínii.

"Bolo to ťažké, keď tam neboli. Bola som na tom psychicky zle," priznala Alicia. Mamička sa však dlho v smútku neutápala. Jedného dňa začala sledovať videá opravárov náhrobkov a bola z ich práce očarená! Opravovanie jej však prišlo náročné, a tak sa zamerala len na ich čistenie. Jej koníček začal, čistením náhrobkov zosnulých členov rodiny. To jej ale nestačilo. Rozhodla sa kontaktovať miestny cintorín a tí boli z jej ponuky nadšení.