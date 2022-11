Tínedžerka pri farbení vlasov oslepla: Stačil moment, teraz varuje ostatných!

Olivia Steginová (13) sa s kamarátkou dohodli, že si u nich doma nafarbia vlasy. Teenegerky chceli odskúšať novú metódu, ktorá nevyšla podľa ich predstáv. Dievčenský večer plný zábavy sa zmenil na nešťastie. Matka poranenej dievčiny teraz zdieľa desivé momenty z incidentu na internete, aby varovala ľudí pred možnými rizikami používania chemikálií.

Incident sa odohral v meste Rincon, v americkom štáte Georgia. Dve tínedžerky sa rozhodli, že strávia večer spolu a nafarbia si vlasy na tmavohnedo podľa domáceho receptu. Ako o tom informoval portál thesun.co.uk, Olivii „vybuchla" tuba s farbou do tváre a spálila jej povrch očnej bulvy.

Dievčatám sa pravdepodobne nepodarilo správne prepichnúť tubu s farbou, ktorá bola určená na vlasy. Keď sa iba 13-ročná dievčina pokúsila prípravok vytlačiť, tlak spôsobil, že nádoba praskla. Chemická látka zasiahla Olíviino ľavé oko a tínedžerka začala kričať. Jej mama Pamela Steginová-Sheppardová (40) počula dcérin krik z prízemia ich domu a okamžite pribehla na pomoc. Vystrašená žena povedala: "Bola som v kuchyni a počula som Oliviu kričať. Dcéra a jej kamaráti zvyčajne behajú po dome a hrajú sa. Avšak, v tomto prípade som si bola istá, že nejde o súčasť hry.“

Pamela neváhala a rýchlo previezla dcéru do nemocnice. Lepšie urobiť ani nemohla. Lekári jej oznámili, že Olivia utrpela chemickú popáleninu oka tretieho stupňa. Ďalej tvrdia, že tínedžerka bude musieť podstúpiť transplantáciu rohovky, aby sa jej obnovil zrak. Olivia sa tešila zo správy, že sa jej zrak môže opäť vrátiť. Lekári zistili, že tkanivo plodovej blany, darované od matiek, ktoré podstúpili cisársky rez, podporuje hojenie rohovky.

Dievča podstúpilo procedúru a už o niekoľko týždňov sa jej zrak začal zlepšovať. Videla takmer ako pred zranením, no odrazu sa jej stav začal zhoršovať. Rohovka dorástla, ale ostala zjazvená a prerastajú cez ňu cievy, takže je nepriehľadná. "Ak sa nestane zázrak, bude musieť podstúpiť transplantáciu rohovky, aby sa jej vrátil zrak," hovorí Pamela.

V dôsledku vážneho poškodenia rohovky sa u Olivie vyvinul aj nedostatok limbálnych kmeňových buniek. Jej rohovka sa nedokáže sama obnovovať a je náchylná na zápaly a zjazvenia. Z toho dôvodu bude musieť podstúpiť operáciu na ich obnovou ešte skôr, ako transplantáciu rohovky.

Tínedžerka je teraz pod dohľadom detského špecialistu a dúfa, že v najbližších mesiacoch podstúpi obe transplantácie, aby sa jej vrátil zrak. Pamela hovorí, že okrem fyzickej bolesti a straty zraku utrpelo aj Oliviono sebavedomie.

Pamela povedala: "Bola taká silná, ale naštrbilo jej sebavedomie, a to ma ubíja najviac, pretože je to krásne dievča. Od nehody sa nerada fotí, vraj je škaredá. Má úzkosť, keď ide do obchodov. Hanbí sa, pretože ľudia na ňu pozerajú. Keď sa pokúša pozerať priamo pred seba, jej oko trochu uhýba do strany, pretože ho nemá pod kontrolou.“

Matka teraz dúfa, že upozorní všetkých, ktorí používajú farbu na vlasy, aby boli mimoriadne opatrní, dbali na varovné nápisy a dôkladne si vypláchli oko, ak sa dostane do kontaktu s výrobkom. Sama Olivia teraz pri farbení vlasov dbá na zvýšenú opatrnosť, nosí ochranné okuliare a vždy jej pri tom asistuje dospelá osoba.

Matka poraneného dievčaťa teraz zbiera finančné prostriedky na pokrytie rozsiahlych liečebných nákladov na týždenné návštevy očného lekára a budúce zákroky.