Vyhasnuté životy, ranení a nekonečný žiaľ: Rakúsko si pripomenulo 2. výročie teroristického útoku

Tento atentát "bol zameraný na všetkých, ktorí si vážia a cenia našu liberálnu demokraciu a jej hodnoty", uviedli Nehammer a Kogler v spoločnom vyhlásení. Dnes ako i vtedy "sa jednotne zasadzujeme proti teroru a násiliu a sme za spolupatričnosť a mier", zdôraznili.

Dodali, že išlo o pokus rozdeliť rakúsku spoločnosť, ktorý však podľa nich zlyhal. Rakúsko je totiž odvtedy "ešte jednotnejšie", zdôraznili s tým, že tak ako neľudský tento čin bol, rovnako ľudská bola následná solidarita ľudí.

#Autriche #Austria 🇦🇹🙏

Aujourd'hui, nous commémorons les 4 morts de l'attentat terroriste islamiste du 2 novembre 2020 à #Vienne🙏

Today we commemorate the 4 dead of the Islamist terrorist attack on November 2nd, 2020 in #Vienna🙏 pic.twitter.com/1TZZyCn5Gy