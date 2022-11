Biely dom odhalil, čo robí Severná Kórea verejnosti za chrbtom: Je v tom zapletené i Rusko!

Biely dom obvinil v stredu Severnú Kóreu, že potajomky posiela "značné množstvo" delostreleckých granátov Rusku a podporuje ho tak v invázii na Ukrajinu. Informuje o tom agentúra AP.

Ako uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby, USA sa domnievajú, že KĽDR sa snaží, aby to "vyzeralo tak, že delostreleckú muníciu posiela do krajín na Blízkom východe či v severnej Afrike". Presnejší odhad množstva munície takto zaslanej Rusku však Kirby poskytnúť odmietol.

Dodal, že KĽDR "tajne dodáva" delostreleckú muníciu Rusku, Spojené štáty však situáciu aktuálne ešte monitorujú, aby zistili, či tieto dodávky Moskva skutočne dostala.

Kirby zároveň trval na tom, že takéto zásielky zo strany KĽDR "nezmenia priebeh vojny" na Ukrajine, pričom sa odvolával na dodávky zbraní a vojenskej pomoci, ktorými Ukrajinu podporuje Západ.

"Nedomnievame sa, že by boli v takom množstve, aby by to mohlo zmeniť smerovanie tejto vojny či hmatateľne zmeniť situáciu na východe či juhu (Ukrajiny)," dodal Kirby, odkazujúc tak na časti Ukrajiny, v ktorých aktuálne prebiehajú najintenzívnejšie boje.

Biely dom nespresnil spôsob, akým KĽDR údajne túto muníciu Rusku posiela a nepovedal ani to, či sa USA alebo iné krajiny pokúsia takéto zásielky zakázať, pripomína AP.