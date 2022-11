V Soule zomrelo pri tlačenici 156 ľudí, nové zistenia šokujú: Takto sa mala zachovať polícia!

Pohrebníctva v juhokórejskom hlavnom meste sú plné tiel mladých ľudí a ich zronených rodičov. V Soule pochovávajú 156 obetí sobotňajšej tlačenice.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ľudia oslavujúci Halloween sa dostali do pasce v úzkej ulici, ktorá sa nebezpečne zaplnila. Oslavovať Halloween sa vybralo aj päť priateľov. Vrátili sa iba dvaja. Tí sa nejakým zázrakom dokázali vyšplhať na zábradlie na okraji ulice. Zvyšným trom sa to nepodarilo. Ich kamarát James Sim († 28) teraz leží v jednom pohrebnom ústave. V susednej miestnosti je telo ich ďalšieho kamaráta Juna a v inom pohrebníctve leží Jamesova priateľka, s ktorou plánovali svadbu. Všetkých teraz oplakávajú rodičia.

Tí Jamesovi spomínajú, ako vo voľnom čase športoval a chodil do posilňovne. Bol mocný a jeho mama nedokáže pochopiť, ako je možné, že ho jeho fyzická sila nezachránila. Nechcú však nikoho obviňovať. „Nášho syna potlačili, spadol a umrel. Bola to nehoda. Nemysleli sme na to, kto je za to zodpovedný. Nedokážeme myslieť. Všetko, čo môžeme robiť, je plakať,“ povedali pre BBC.

Za incident, pri ktorom zomrelo 156 ľudí a 152 sa zranilo, sa už ospravedlnil minister vnútra Lee Sang-min. Náčelník juhokórejskej polície už priznal, že reakcia bezpečnostných zložiek bola pomalá a neadekvátna. Prvý telefonát o tom, že situácia na mieste halloweenskej oslavy je nebezpečná, dostala polícia o 18.34 miestneho času, teda niekoľko hodín pred tým, ako začali zomierať ľudia. V priebehu nasledujúcej tri a pol hodiny prišlo ďalších 10 telefonátov. Postup polície urýchlene vyšetria.