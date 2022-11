Nikdy nie je neskoro: Zo 60-ročného muža s bruškom sa stal svalovec, aha na tú premenu!

Jeho nezdravá životospráva spôsobila, že bežné aktivity preňho začali byť stále zložitejšími. Po zmene stravy a pravidelných návštevách posilňovne sa však všetko razom zmenilo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Steve Ramsden (60) vážil ešte pred rokom niečo vyše 100 kilogramov, ale teraz je tomuto číslu na míle vzdialený, píše portál Liverpool Echo. Odhodlanie zmeniť zaužívané návyky prišlo po tom, čo si v práci vykrútil chrbát počas toho, ako prenášal na stoličke pacientku. „Keby som nebol taký neforemný, nestalo by sa to,“ priznal Steve, ktorý ale v tom momente zistil, že aj najjednoduchšie úlohy, ako napríklad zaväzovanie šnúrok na topánkach, mu odrazu spôsobovali problémy.

Muž v rokoch sa preto rozhodol dostať okamžite do formy. Jeho najväčším poháňacím motorom bola okrem toho ale predovšetkým jeho 3-ročná vnučka Phoebe, ktorú túžil vidieť vyrastať v čo najlepšej fyzickej kondícii a vďaka tomu sa jej aj viac venovať. „Pomyslel som na to, že ak budem takto pokračovať, nebudem môcť vidieť svoju vnučku vyrastať. Mávame ju raz do týždňa, berieme ju von a keď nie ste dostatočne fit a zdravý, tak to proste nezvládate,“ vysvetlil.