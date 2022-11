Už v 6-tich rokoch bola milionárkou, teraz si užíva obrovský luxus: Toto sú jej rady, ako preraziť!

Väčšina z nás nemá v takom nízkom veku ani len vreckové, no ona si už vtedy sama zarábala. No nie len tak klasicky, ale spôsobom, ktorým si nahrabala poriadne mastnú sumu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dievča menom Isabella Barrett miluje luxusné autá, jachty a dokonca si kúpila svoj billboard na Times Square, pritom má iba 16 rokov. Ako píše The Sun, keď bola malá, stala sa milionárkou po tom, čo na trh uviedla svoj vlastný rad oblečenia a šperkov s názvom Glitzy Girl. „Keď som zarobila svoj prvý milión, mala som len necelých 7 rokov,“ prezradila Isabella, ktorá je teraz už tínedžerkou.

„Podarilo sa nám speňažiť značku, aby oslovila všetky hlavné tínedžerské športy, čím sme vytvorili potenciálny trh so 150 miliónmi detí a tínedžerov po celom svete v oblasti tanca, roztlieskavania, gymnastiky, karate a futbalu,“ vysvetlila. Svoju značku House of Barretti si už pridala do svojho obchodného portfólia a stihla ju predviesť aj na móle počas newyorského týždňa módy.