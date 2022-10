Zle padnúca podprsenka je vážnym rizikom pre vaše telo! Desivé výsledky štúdie

Nová štúdia odhalila nie príliš šťastné zistenia pre ženy, ktoré pri výbere spodnej bielizne nestrávia zrovna dlhý čas. Mnohé zdravotné ťažkosti totiž spôsobuje práve nesprávny výber veľkosti podprseniek.

Ako píše denník Daily Mail, aj obyčajná zle padnúca podprsenka môže spôsobiť nemalé problémy. Z tisíc opýtaných žien mnohé pociťovali prevažne bolesti chrbta, krku, hrudníka a mali zlé držanie tela, odreniny kože, strie či vyrážky. Keďže ľudské telo sa často mení, vedci odporúčajú, aby ženy prehodnotili veľkosť podprseniek každých šesť až deväť mesiacov. Až 91 percent to však nerobí dostatočne pravidelne a 10 percent z opýtaných priznalo, že rovnaké podprsenky nosia aj po dobu 6 až 10 rokov.

Športový terapeut Andreas Anastasiou a všeobecná lekárka Hana Patel odhalili tie najčastejšie ťažkosti, ktoré môžete z tohto dôvodu pociťovať aj vy. Patria k nim napríklad preliačiny na ramenách, ktoré spôsobujú práve príliš tesné popruhy. „Postupom času sa tesné a úzke popruhy podprsenky zarývajú do mäkkých tkanív okolo ramien a vyvíjajú priamy tlak smerom nadol na kľúčne kosti, čo môže zúžiť priestor v kostoklavikulárnom priestore,“ vysvetlil Andreas a poradil, že riešením je ponechať medzi popruhom a ramenom medzeru o veľkosti aspoň jedného prsta.

Ďalším znakom sú aj zhrbené ramená, ktoré sú následkom nosenia príliš voľných podprseniek a toho, že potom preberajú aj váhu celých pŕs. Medzi príznaky, ktoré viete včas pozorovať, patrí bolesť rúk, hrudníka, ramien či chrbta. Doktorka Hana v tomto prípade odporúča masáž hrudníka a ramien, vďaka čomu uvoľníte mäkké tkanivá, fyzioterapiu či cvičenia ako joga a pilates. Problém, ktorý sa vyskytuje hlavne u žien, ktoré dlhé roky nosia zle padnúce podprsenky, je bolesť chrbta a krku. Na vine môžu byť predovšetkým tesné a úzke ramienka, ktoré spôsobujú okrem spomínaných bolestí aj začervenanie postihnutých svalov, kŕče, napätie v daných oblastiach či slabosť rúk a nôh.

Keď lem a ramienka podprsenky dobre nesedia alebo sa dostatočne neumývajú, dochádza aj k nepríjemnému treniu pokožky. Správna podprsenka by sa o pokožku nemala otierať a nemala by spôsobovať ani vyrážky. Ak sa tak ale stane, doktorka odporúča použiť k tomu určené krémy a lieky. V neposlednom rade vám môžu podprsenky spôsobiť dokonca strie, teda zjazvenia kože, ktoré môžu byť aj trvalé. Príliš voľná podprsenka totiž môže byť aj príčinou poklesu prsníkov, čo vedie k vzniku strií. Ak preto odpozorujete ich výskyt aj bez toho, aby ste pribrali na váhe, môže to byť práve znakom toho, že by ste si mali zaobstarať podprsenku, ktorá vám poskytuje väčšiu oporu.