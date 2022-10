Budú čistky v Twitteri pokračovať? Miliardár Musk v tom má jasno: Plánuje ešte mnoho zmien

Elon Musk plánuje prepúšťať v Twitteri pred 1. novembrom, keď by mali zamestnanci získať odmeny vo forme akcií firmy.

Uviedol to list The New York Times s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Podľa nich niektorí manažéri boli požiadaní, aby zostavili zoznamy zamestnancov, ktorí majú byť prepustení. Musk však dnes informáciu o prepúšťaní pred začiatkom novembra poprel.

Musk dokončil prevzatie Twitteru za 44 miliárd USD (1,1 bilióna Kč) vo štvrtok. Podľa informovaných zdrojov nariadil prepúšťanie v celej spoločnosti. Rozsah prepúšťania však zatiaľ nie je jasný. Twitter má zhruba 7500 zamestnancov. Odmeny vo forme akcií zvyčajne predstavujú významnú časť mzdy zamestnancov. Prepúšťaním pred 1. novembrom by sa Musk mohol vyhnúť vyplateniu týchto odmien. Musk k tomu dnes na twitteri napísal, že to nie je pravda.

Správy o prepúšťaní v Twitteri sa objavujú od apríla, keď Musk oznámil prevzatie firmy. Musk uviedol, že Twitter prevedie do súkromného vlastníctva, zníži počet zamestnancov, zruší pravidlá pre moderovanie obsahu a nájde nové zdroje príjmov. Poprel však, že by plánoval zrušiť až 75 percent pracovných miest.

Musk po prevzatí firmy prepustil generálneho riaditeľa, finančného riaditeľa a ďalších vedúcich pracovníkov Twitteru. Musk tiež zrejme nevyplatí takzvané zlaté padáky, ktoré mali dostať prepustení vrcholoví manažéri. Musk ich prepustil "for cause", čo znamená, že na to mal dôvod, čo môže dohodu zneplatniť, dodali zdroje NYT.