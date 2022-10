Obrovská tragédia v Indii! Pád mostu usmrtil najmenej 81 ľudí: Údajne nemal osvedčenie

Najmenej 81 ľudí zomrelo pri zrútení visutého mosta pre peších v indickom štáte Gudžarát.

Ďalších viac ako 100 osôb bolo zranených, z toho minimálne 30 vážne, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na vládnych úradníkov. Údaje zatiaľ zrejme nie sú konečné, záchranári stále pátrajú po nezvestných, a úrady preto zatiaľ oficiálne údaje o obetiach nezverejnili. Most bol po rekonštrukcii znovu sprístupnený verejnosti pred niekoľkými dňami a medzi miestnymi je obľúbeným rekreačným miestom.

Podľa vládnych úradov bolo na moste v čase zrútenia viac ako 150 ľudí. Miestna televízna stanica Zee News predtým tvrdila, že sa v čase nešťastia na stavbe nachádzalo vyše 400 osôb a iné médiá uvádzali ešte vyššie počty. Most sa zrejme zrútil, pretože neuniesol váhu veľkého množstva návštevníkov. Väčšina ľudí spadla do rieky. Medzi mŕtvymi a zranenými sú podľa vládnych úradníkov prevažne mladiství, ženy a starší ľudia.Zábery, ktoré odvysielala televízia, ukazujú desiatky ľudí držiacich sa lán zrúteného mosta, zatiaľ čo sa im záchranný tím snaží pomôcť. Niektorí liezli po rozbitej konštrukcii a snažili sa dostať na breh rieky, iní plávali do bezpečia.

Historický most dlhý 230 metrov bol postavený v 19. storočí za britskej nadvlády. Šesť mesiacov bol uzavretý kvôli rekonštrukcii a znovu sprístupnený verejnosti bol minulý týždeň. Most je turistickou atrakciou a priťahuje množstvo ľudí zvlášť teraz, keď je obdobie sviatkov.

Indický premiér Nárendra Módí je teraz na trojdňovej návšteve práve v štáte Gudžarát, z ktorého pochádza. Ministerský predseda oznámil, že nariadil najvyššiemu predstaviteľovi štátu, aby urýchlene zmobilizoval tím pre záchrannú operáciu. Vláda štátu tiež vytvorila päťčlenný osobitný vyšetrovací tím. Podľa indických médií most údajne nedostal od úradov osvedčenie, že je spôsobilý na prevádzku. Opravu vykonala súkromná firma.