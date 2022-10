V Soule utlačil dav na smrť 153 ľudí, mrazivé svedectvo Čecha Petra: Fotili si mŕtvych!

Čakala na nich zábava, ale smrť si ich našla skôr!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Južná Kórea sa spamätáva z tragickej tlačenice, ku ktorej došlo v sobotu večer pri oslavách Halloweenu. Tisícky ľudí sa vtlačili do úzkej uličky, kde uviazli v pasci.Čo sa na nešťastí podpísalo?

Noc, na ktorú nikdy nezabudnú! Prvá veľká halloweenska párty za posledné tri roky prilákala do ulíc centra Soulu 100-tisíc ľudí. Väčšina z nich mala namierené do štvrte Itewon, známej množstvom barov a nočných klubov, ktorú vyhľadávajú nielen miestni, ale aj turisti. Práve tam prebiehali strašidelné oslavy, a tak návštevníci prišli v maskách a kostýmoch. To však ešte netušili, aká hrôza na nich čaká.

Chceli vidieť celebritu

K incidentu došlo približne o 22.20 hod. miestneho času. Dav ľudí sa začal tlačiť vpred vo veľmi úzkej uličke neďaleko Hotela Hamilton. Čo presne sa v danom momente na mieste stalo, vyšetrujú už kompetentné úrady. Podľa agentúry AP sa však na tlačenici mala podpísať informácia, že v jednom z okolitých podnikov sa nachádza jedna z miestnych celebrít, čo zrejme vyvolalo ošiaľ. Podľa hasičov sa tak ľudia v dave doslova utlačili na smrť.

Prvotné informácie hovorili o desiatkach obetí so zlyhaním srdca. Ako upozornila agentúra AFP, v Južnej Kórei sa o tomto termíne hovorí, dokým smrť oficiálne neurčí lekár. „Ľudia boli jeden na druhom. Niektorí strácali postupne vedomie, iní už boli zjavne mŕtvi,“ opísal hororovú scénu Čche Song-pom, vedúci hasičského zboru v Soule.