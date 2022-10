Hororové zábery z halloweenskych osláv! Desiatky ľudí oživovali priamo na ulici: Hlásia najmenej 120 mŕtvych

Asi 50 ľudí utrpelo zástavu srdca pri oslavách Halloweenu v juhokórejskom Soule, uviedla agentúra Jonhap. Podľa agentúry AP ľudia utrpeli vážne zranenia v davovej tlačenici. Prinajmenšom 120 ľudí zahynulo, ďalších 100 ľudí bolo zranených.

Niektorí sú vo vážnom stave, počet mŕtvych sa tak môže ešte zvýšiť. Uviedol to šéf hasičského zboru v Soule Čche Song-pom. Vážnosť situácie dokladá to, že juhokórejský prezident Jun Sok-jol nariadil nasadenie záchranárov špecializovaných na pomoc po katastrofách. Do ulíc bolo na ošetrenie zranených nasadených viac ako 800 záchranárov a policajtov z celej krajiny, vrátane všetkého dostupného personálu v Soule.

Niektorých zo zranených zdravotníci oživovali priamo v uliciach štvrti Itewon, ktorá je známa množstvom barov a nočných klubov, ďalších previezli do nemocníc.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

Záchranári zaznamenali 81 telefonátov od ľudí, ktorí mali problémy s dýchaním. Podľa jedného zo záchranárov zrejme niektorí ľudia prišli o život, keď ich ušliapal dav. AP s odvolaním sa na juhokórejské médiá uviedli, že tlačenici spôsobila informácie o tom, že sa v jednom z miestnych barov nachádza bližšie nešpecifikovaná celebrita.