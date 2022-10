Hororové zábery z halloweenskych osláv! Desiatky ľudí oživovali priamo na ulici

Vážnosť situácie dokladá to, že juhokórejský prezident Jun Sok-jol nariadil nasadenie záchranárov špecializovaných na pomoc po katastrofách. Niektorých zo zranených zdravotníci oživovali priamo v uliciach štvrti Itewon, ktorá je známa množstvom barov a nočných klubov, ďalších previezli do nemocníc.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl