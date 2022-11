Čistotu izby netreba podceňovať! Hotelová pracovníčka radí: Takto zistite, či máte v posteli ploštice

Hotelová pracovníčka varuje pred nebezpečenstvom ploštíc v hotelových izbách! Ponúka však aj návod, ako skontrolovať čistotu izby.

Keď idete na dovolenku stresujete sa mnohými vecami, či už je to balenie alebo kontrola správnosti leteniek. Hotelová pracovníčka tvrdí, že na prvom mieste vášho zoznamu starostí by mala byť čistota vašej izby! Pracovníčka menom Halee vykonáva celý rad činností pred ubytovaním sa v hotelovej izbe.To zahŕňa aj kontrolu ploštice posteľnej, ktorá má zvyk nemilosrdne pohrýzť ľudí. Upozorňuje, že ak nevykonáte správnu kontrolu môžete si ich odviezť aj k vám domov.

Halee vysvetľuje, ako jednoducho zistiť, či v hotelovej izbe máte ploštice: „Vypnite svetlá a použite baterku na telefóne. Následne sa pozrite pod posteľ a do tmavých štrbín, pretože ploštice radi žijú v rohoch a záhyboch posteľnej bielizne. Dôvod, prečo by ste si mali skontrolovať posteľ pri zhasnutých svetlách, je ten, že ploštice sú v skutočnosti nočné tvory, takže je pravdepodobnejšie, že budú vonku.“

Pracovníčka hotela tiež varovala, že túto kontrolu by ste mali vykonať ešte predtým, ako si vybalíte tašky. Odporúča, aby ste predtým nechali batožinu v kúpeľni: „Na dláždených podlahách je najmenšia pravdepodobnosť napadnutia plošticami, pretože sa tam nemajú kde schovať."