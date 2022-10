S cenami ropy je to ako na hojdačke: Nárast tentoraz vystriedal pokles

Ceny ropy klesli v piatok takmer o 2 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Dôvodom je najmä ďalšie rozšírenie protipandemických opatrení v Číne.

Za celý týždeň by však ceny komodity mali vykázať rast, keďže ich vývoj v priebehu týždňa ovplyvnilo viacero pozitívnych hospodárskych výsledkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.22 h SELČ 95,22 USD (95,69 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,74 USD (1,79 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 87,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,64 USD, alebo 1,84 %. Za celý týždeň sa však očakáva rast ceny Brentu zhruba o 2 % a ceny WTI približne o 3 %.

Vývoj na trhoch ovplyvnilo rozhodnutie predstaviteľov viacerých čínskych miest znovu sprísniť protipandemické opatrenia, súčasťou ktorých sú rozsiahle lockdowny. Dôvodom je opätovné zvýšenie počtu infikovaných v závere týždňa. Čína je pritom najväčším dovozcom ropy na svete a prísna protipandemická politika vlády vyvoláva obavy z obmedzenia dopytu po komodite.

Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej najnovšej prognóze uviedol, že rast čínskej ekonomiky by mal v tomto roku dosiahnuť 3,2 %. Oproti predchádzajúcej prognóze z apríla to predstavuje zhoršenie odhadu o 1,2 percentuálneho bodu. Na porovnanie, v roku 2021 vzrástla čínska ekonomika o 8,1 %.

(1 EUR = 0,9951 USD)