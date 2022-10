Zeman dával vyznamenania posledný raz: Ocenenie pre mamu si prevzali aj Trumpovci

Český prezident Miloš Zeman v piatok pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku samostatného československého štátu udelil posledný raz pred koncom svojho mandátu štátne vyznamenania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi ocenenými in memoriam sú aj Slováci, spevák Miroslav Žbirka, spisovateľ Ladislav Mňačko či ľavicový aktivista Marek Frauwirth. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe. "Sme bohatá krajina. Sme bohatí vďaka osobnostiam, ktoré medzi sebou máme. Chcel by všetkým vyznamenaným zo srdca poďakovať za ich prácu a za ich životné dielo," povedal Zeman v príhovore.

Žbirkovi český prezident udelil medailu Za zásluhy I. stupňa, a to za zásluhy o štát v oblasti umenia. Rovnaký stupeň ocenenia udelil Frauwirthovi, ktorého vyzdvihol za hrdinstvo. Aktivistu a nediplomatického pracovníka slovenského konzulátu v Prahe popravili 17. novembra 1939 spolu s ďalšími ôsmimi študentmi. Slovenskému spisovateľovi a publicistovi Ladislavovi Mňačkovi udelil Zeman druhé najvyššie vyznamenanie, Rad Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy, a to za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv.

Najvyšším štátnym vyznamenaním, Radom Bieleho leva I. triedy, ocenil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky. Rovnaké ocenenie udelil aj predstaviteľom českého protinacistického odboja zo skupiny Traja králi – Josefovi Mašínovi, Václavovi Morávkovi a Josefovi Balabánovi.

Medzi ocenenými in memoriam je aj bývalá manželka amerického prezidenta Donalda Trumpa, česko-americká podnikateľka a modelka Ivana Trumpová. Ocenenie prevzali spoločne jej dcéra Ivanka Trumpová a syn Donald Trump mladší. Medailu za zásluhy udelil Zeman aj generálnemu riaditeľovi Hasičského záchranného zboru ČR Vladimírovi Vlčkovi, ktorý vstúpil do širšieho povedomia najmä počas požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Vyznamenal i svojho lekára Miroslava Zavorala za zásluhy o štát v oblasti vedy. In memoriam ocenil zosnulú speváčku Hanu Zagorovú.

Medzi takmer osemdesiatkou ocenených sú tiež pamätníčka holokaustu Michaela Vidláková, ktorú v šiestich rokoch odviezli spolu s rodičmi do Terezína, a preživší vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau, izraelský maliar a grafik Jehuda Bacon. Ocenenie in memoriam za hrdinstvo pri záchrane ľudských životov dostali dobrovoľní hasiči Marek Vrba a Jaroslav Fila, ktorí tragicky zahynuli pri výbuchu rodinného domu. Zeman celkovo vyznamenal 78 osobností.

Vyznamenania prezidenta podliehajú kontrasignácii predsedu vlády. Premiér Petr Fiala v piatok na Národnom pamätníku Vítkov povedal, že sa mu niektoré mená, ktoré sa Zeman rozhodol oceniť, podpisovali ťažko. Na ceremónii sa nezúčastnili druhý a tretí najvyšší ústavní činitelia, teda predseda Senátu ani predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, a ani väčšina členov vlády.