Celebritný chirurg si užíval slávu, no spadol na dno: Smrť pacientov a teraz... Ešte väčší škandál

Plastickému chirurgov, ktorý sa preslávil ako celebritný lekár zakázali vykonávať činnosť po tom, čo dvaja ľudia zomreli na následky nepodarených operácií. Teraz šokuje znova.

56-ročný William Mooney, ktorý kedysi operoval napríklad Geri Halliwell zo Spice Girls, má teraz problémy so zákonom. Polícia totiž videla Mooneyho a 22-ročnú Marlee Luisu v uliciach Sydney a ich správanie im prišlo podozrivé. Rozhodli sa dvojicu prehľadať a našli im hneď niekoľko vrecúšok kokaínu! Mooney sa postaví pred miestny súd 6. decembra. Obvinený je z prechovávania zakázanej drogy. Údajne im našli 11 vrecúšok kokaínu a takmer 3000 eur v hotovosti.

Nejedná sa však o prvý škandál známeho chirurga. V apríli tohto roku dostal zákaz výkonu práce po tom, čo sa zistilo, že jeho nedbanlivosť viedla k úmrtiam dvoch pacientov. Mooney mal v roku 2018 pacienta, ktorému vykonal korekčnú operáciu, aby napravil jeho chrápanie. Počas zákroku mu prerezal tepnu a v priebehu nasledujúcich dvoch dní pacienta nevyšetril. Pacient následne vracal krv a mal núdzovú operáciu pre opakované krvácanie. Počas operácie dostal srdcový infarkt a neskôr zomrel.

Ďalší pacient prišiel k chirurgovi na liečbu dutín v roku 2017. Počas operácie Mooney prenikol do kosti pod mozgom a narušil tepnu, ktorá spôsobila krvácanie do pravého predného laloku. Pacient neskôr zomrel. Tribunál zistil, že Mooney dokončil veľmi zložitú procedúru prirýchlo na to, aby pacientovi venoval náležitú starostlivosť.