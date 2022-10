Zomrela jedna z legiend rokenrolu Jerry Lee Lewis († 87): Tento jeho hit pozná hádam každý

V 87 rokoch zomrela jedna z legiend amerického rokenrolu Jerry Lee Lewis.

Informujú o tom zahraničné tlačové agentúry s odvolaním sa na hudobníkovho agenta. Lewis bol posledným z generácie slávnych amerických rokenrolových hudobníkov, medzi ktorých patril napríklad Elvis Presley či Chuck Berry. Známy bol aj kvôli svojmu búrlivému súkromnému životu.

Excentrický pianista a spevák bol pri tom, keď rokenrol začínal svoje víťazné ťaženie svetom. Jeden z najtalentovanejších pianistov všetkých čias získal rad zlatých platní, tiež štyri ceny Grammy, vrátane tej za celoživotné dielo. Slávu mu priniesli napríklad piesne Whole Lotta Shakin' Goin' On a Great Ball of Fire! 2000. V roku 1986 bol ako jeden z prvých uvedený do rokenrolovej Siene slávy.

Jeho kariéru v 60. rokoch zbrzdilo odhalenie, že jeho treťou manželkou bola jeho sesternica, ktorú si vzal, keď mala 13 rokov. Celkovo sa oženil sedemkrát a mal šesť detí, z ktorých dve zahynuli tragickou smrťou. Pre daňové nezrovnalosti žil niekoľko rokov v zahraničí.