Dieťa chcelo vystúpiť na zastávke autobusu. Nečakalo však, že sa to zvrte na boj o holý život. Ako vystupovala, dvere jej zovreli ruksak. Vodička autobusu si to však nevšimla a pokračovala v ceste. Zastavila až po dlhej chvíli, keď ju na to upozornil jeden z cestujúcich.