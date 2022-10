Otec našiel na aute svojej dcéry nezvyčajný detail: Potom ho zasiahla desivá pravda!

Znepokojený otec varuje internet pred desivým detailom, ktorý si všimol na aute svojej dcéry. Pod účtom s názvom @boogeyman0302 nakrútil teraz už virálny TikTok s viac ako 26 miliónmi videní.

„Počúvajte. Je mi jedno, či súhlasíte s mnohými mojimi videami alebo nie. Ale určite chcem, aby ste tomuto venovali pozornosť,“ uviedol na začiatku. Ako píše New York Post, vo videu ďalej vysvetľuje, že jeho dcéra pracuje v meste, zvyčajne skončí v práci o tretej ráno a potom a ide domov. Posledné tri rána si však všimol niečo zvláštne na kľučke jej zadných dverí auta na strane spolujazdca – čiernu sťahovaciu pásku.

„Nevedel som, čo to je, stále som to odstrihával. Spýtal som sa jej, prečo to tam každé ráno má a ona netušila, o čom hovorím,“ povedal. Až keď sa porozprával so svojím bratom, ktorý pracuje v oblasti presadzovania práva, uvedomil si, že tieto pásky môžu v skutočnosti znamenať niečo zlovestné. „Spomenul som sťahovacie pásky a on sa extrémne odmlčal,“ hovorí a dodáva, že brat mu odpovedal, aby pásky okamžite odstrihol.

„Povedal, že na viditeľné miesto na autá žien to dávajú sexuálni obchodníci a únoscovia,“ vysvetlil. Podľa jeho brata sa sťahovacie pásky v podstate používajú ako signály, ktoré ukazujú obchodníkom s bielym mäsom alebo únoscom, že niekto je sám a je ľahkým cieľom. Príbehy spájajúce sťahovacie pásky s obchodovaním s bielym mäsom kolujú online už roky, pričom viaceré z nich boli vyhlásené za hoaxy. Polícia v texaskom meste San Angelo v roku 2018 vyhlásila, že po objavovaní pások v skutočnosti nedostala žiadne správy o únosoch alebo obchodovaní s ľuďmi v danej oblasti.

Ak vám video nejde prehrať, kliknite sem.

Nezisková organizácia Polaris Project, ktorá sa venuje boju proti sexuálnemu obchodovaniu, poznamenala, že obchodovanie veľmi zriedkavo začína násilným únosom alebo sa do toho zapojí niekto cudzí. Obeť je skôr oklamaná niekým, koho pozná a komu dôveruje. Organizácia však pripomína, že každá situácia je iná.