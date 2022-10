Prekvapivé slová z úst pápeža: Aj mníšky a kňazi sledujú online porno! Čo im odkazuje František?

Pápež František sa snaží nepodliehať ilúziám a nič si nenahovára, hoci sa to týka samotných predstaviteľov cirkvi.

Hoci učenie katolicizmu predpisuje kňazom a mníškam celibát vrátane zdržiavania sa masturbácie, rímsky biskup vie, že jeho podriadení sú ľudia s chybami a týmto aktivitám sa venujú a dokonca nielen to. František vyhlásil, že si je vedomý, že mníšky a kňazi sledujú online porno. Je to však podľa neho zlé, pretože to oslabuje ich duchovné srdce.

„Každý z vás si rozmyslite, či máte skúsenosť s digitálnou pornografiou alebo pokušenie ju sledovať. Je to neresť, ktorú má toľko ľudí, toľko laikov a dokonca aj kňazi a mníšky,“ vyhlásil pápež na stretnutí so seminaristami. 85-ročná hlava katolíckej cirkvi vyzvala veriacich, aby zo svojich telefónov vymazali nemravné obrázky a zbavili sa tak pokušenia. „Oslabuje to kňazské srdce. Odtiaľ vchádza diabol,“ vyhlásil pápež. František sa k pornu vyjadril už v júni, keď vyhlásil, že online porno je hrozbou verejného zdravia.