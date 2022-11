Muž s najväčším penisom na svete? Pri pohľade na jeho výbavu nebudete chápať! Trpké priznanie

Britská televízia Channel 4 začala tento týždeň vysielať bizarný dokumentárny program My Massive Cock (Môj obrovský penis). Účinkujú v ňom muži, ktorí majú penis dlhší viac než 20 centimetrov.

Hoci niektorí si svoju nadmernú výbavu pochvaľujú, oni sa na ňu, naopak, sťažujú. Keďže sa o dokumente začalo písať v médiách po celom svete, ozval sa tiež muž, ktorý tvrdí, že má najväčšie prirodzenie na svete.

52-ročný Newyorčan Jonah Falcon bol už v médiách kvôli svojmu 34 centimetrov dlhému penisu mnohokrát, teraz však na seba potreboval upozorniť zase. Falcon priznal, že sa mu penis podivne stále rozširuje, čo mu sťažuje sex. K tomu sa tiež pridávajú aj problémy s erekciou. „Vzhľadom na to, že aj moje semenníky sú extrémne veľké, som si vedomý obrovskej hrče. Mám tendenciu nosiť voľné alebo plisované nohavice, aby som bol inkognito,“ zveril Jonah denníku New York Times.

Pre denník tiež priznal problémy so sexom. „Z nejakého dôvodu mi penis pribral do takej miery, že už ma nemôže nikto uspokojiť orálne a pohlavný styk vyžaduje veľmi pomalý začiatok. Je tiež ťažšie sa absolútne plne vzpriamiť, dosiahnuť úplne tvrdú erekciu. Aj keď to je, myslím, problém veku,“ uviedol ďalej Falcon. Už skôr prezradil, že chce po svojej smrti darovať svoj penis Islandskému falologickému múzeu.