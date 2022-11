Kráska si nechala zväčšiť pery, desivé následky: Pri pohľade na tie fotky vás zamrazí!

Chcela byť krásna a sexi, skončilo to katastrofálne! Basia Query z amerického mesta Las Vegas sa vybrala na kliniku, kde si dala napichať pery. O niečo neskôr sa však mladá milovníčka krásy bála o vlastný život.

Basia absolvovala zväčšenie pier bez akýchkoľvek obáv, keďže už predtým na rovnakom zákroku bola a všetko prebehlo bez najmenších komplikácií. Keď si po zákroku urobila zrkadlovú selfie, jej pery boli len mierne červené a trošku pribuchnuté, čo je však bežné. Spokojná s konečným výsledkom však bola len krátko. Už po chvíli sa u nej začala prejavovať alergická reakcia, ktorá spôsobila, že jej pery sa mnohonásobne zväčšili. ''0/10 neodporúčam,'' napísala Basia k dnes už virálnemu videu, ktoré bolo za jediný deň prehraté neuveriteľných 12 miliónov krát.



''Bola som alergická na lokálny krém; bol to lidokaín - nikdy predtým som ho nepoužila. Pery mi už robili dvakrát - to isté dievča, to isté hyaluronové pero. Nekritizujem tento produkt alebo túto službu - jednoducho som nikdy nemala takúto reakciu,'' vysvetlila kráska v ďalšom videu, čo sa vlastne stalo.