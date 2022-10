Carol prezradila svoj vek, ľudia nechápavo krútili hlavami: Môže vyzerať takto dobre?!

Hovorí sa, že človek je len taký starý, na koľko sa cíti. Carol, ktorá vystupuje na sociálnej sieti TikTok pod menom Carolandry, je toho jasným dôkazom.

Jej skutočný vek by jej hádal naozaj málokto. Ako uvádza The Sun, keď ho na jednom z videu prezradila, jej sledovatelia boli doslova v šoku. Pri pohľade na upravenú blondínku by takmer nikto netipoval, že žena, na ktorú sa pozerajú, má 72 rokov. "Keď mi povedia, že vyzerám na 50 a ja im poviem, že v skutočnosti mám 72," znie popis k videu. Už na prvý pohľad je zjavné, že čas bol ku Carol milosrdný a aj ten najcynickejší odporca by len ťažko uveril, že má po 70-ke.



Ak vám video nejde prehrať, kliknite SEM.

Sekcia komentárov po publikovaní tohto klipu vybuchla a ľudia Carol zanechávali svoje obdivné slová. Našlo sa aj zopár neprajníkov, ktorí tvrdili, že jej vzhľad je určite výsledkom plastickej chirurgie. Sedemdesiatnička však ani s týmto problém nemala a otvorene priznala, že už bola pod nožom. "Dám si to, čo ona!!!" napísala jedna z obdivovateliek. Ďalší sledovatelia jej však vek nechceli uveriť.

Carol je na TikToku známou postavou. Vo svojich videách motivuje dámy, aby oslavovali svoju zrelosť. Povzbudzuje ich k tomu, aby vyzerali čo najlepšie a zobrali si zo života len to najlepšie. Carol tiež zdieľa aj veselé videá svojho flirtovania s mužmi, ktorí sú od nej o roky mladší.