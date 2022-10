Toto sa v parlamente ešte nestalo: Historický deň pre Nový Zéland

Po prvýkrát v dejinách Nového Zélandu tvoria väčšinu poslaneckého zboru ženy. Došlo k tomu po tom, ako Soraya Peke-Masonová z liberálnej Labouristickej strany zložila v utorok prísahu v parlamente a nahradila Trevora Mallarda, ktorý odišiel na post veľvyslanca v Írsku.

Spolu s odstúpením ďalšieho poslanca sa tak pomer mužov a žien v parlamente zmenil na 59:60, informovala v stredu agentúra AP.

"Hoci je to pre mňa výnimočný deň, myslím si, že je to historický deň aj pre Nový Zéland," povedala Peke-Masonová novinárom.

Podľa Medziparlamentnej únie (IPU) sa Nový Zéland takto zaradil medzi poltucet krajín na svete, ktoré sa tento rok môžu pochváliť minimálne 50-percentným zastúpením žien vo svojich parlamentoch.

Medzi ďalšie takéto krajiny patria Kuba, Mexiko, Nikaragua, Rwanda a Spojené arabské emiráty. Podľa Medziparlamentnej únie je na celom svete približne 26 percent zákonodarcov ženského pohlavia.

Agentúra AP objasnila, že Nový Zéland mal aj v minulosti silné zastúpenie žien vo verejnom živote. V roku 1893 sa stal prvým štátom, ktorý umožnil ženám voliť.

Jacinda Ardernová je treťou predsedníčkou vlády v dejinách Nového Zélandu a ženy tam v súčasnosti zastávajú aj niekoľko ďalších najvyšších funkcií vrátane postu predsedu najvyššieho súdu a generálneho guvernéra.

Ardernová podľa agentúry AP upozornila na to, že postavenie žien v mnohých iných krajinách nie je stabilizované. AP súčasne upriamila pozornosť na to, že aj na Novom Zélande by dosiahnutie rodovej rovnosti mohlo byť len prechodným javom. Prieskumy verejnej mienky totiž naznačujú, že novozélandské konzervatívne strany, ktoré majú v súčasnosti nižší podiel žien než ich liberálni súperi, chcú počas budúcoročných parlamentných volieb uspieť.