O tomto sa v Disney Worlde nesmie hovoriť: Podivné praktiky majú veľmi ďaleko od rozprávky

Rozprávkové miesto, v súvislosti s ktorým ste pravdepodobne nepočuli o žiadnych negatívnych veciach. V tomto prípade ale vôbec nejde o náhodu.

Ako píše portál New York Post, Disney World vynakladá obrovské úsilie na to, aby boli všetky zábavné parky spájané len s pozitívnymi zážitkami. História tejto spoločnosti však nie je iba čisto rozprávková, no túto obrátenú stránku sa im darí veľmi dobre skrývať. Jeden starý pán mal priamo počas návštevy Disney Worldu smrteľný infarkt a miestni novinári vtedy získali správu, ktorá ale úplne nekorešpondovala s realitou. Podľa nej totiž dotyčný nezomrel v Disney Worlde, ale cestou do nemocnice.

„V minulosti mal Disney World svoje vlastné požiarne a núdzové vybavenie, takže ak tam niekto zomrel alebo bol smrteľne zranený a nejavil žiadne známky života, platilo pravidlo, že mali pokračovať vo svojom hrdinskom úsilí, až pokým ich záchranné vozidlo neopustilo pozemok,“ uviedol v jednom podcaste Jim Hill. Túto skutočnosť potvrdzuje aj ďalšia situácia, kedy muža, ktorý spáchal v parku samovraždu tým, že sa postrelil do hlavy, vyhlásili za mŕtveho až oveľa neskôr.