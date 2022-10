Počas dojčenia sa jej dieťa začalo dusiť: Keď zistila, čo mu vytiahla z úst, zostala ako obarená!

Dnešné novopečené mamy majú veľa možností, ako si pred rodičovstvom naštudovať potrebné veci a zvládnuť tak toto obdobie s prehľadom. Nie na všetko sa však dá, zdá sa, pripraviť.

Ako informuje portál Daily Mirror, žena menom Brooke sa na sociálnej sieti TikTok priznala s vecou, ktorá sa jej stala priamo počas dojčenia jej malého synčeka. Prezradila, že jej bradavka začala odrazu černať pre slabý prietok krvi, ale v dojčení svojho bábätka aj napriek tomu pokračovala. „Moja bradavka začala černať na spodnej časti a blednúť na špičke. Je to signál zlého prietoku krvi, k bradavke sa žiadna nedostane. Je to mŕtva bradavka a mŕtve tkanivo,“ vysvetlila.

Brooke však zostala raz počas toho, ako dojčila svoje bábätko, poriadne zmätená. Jej syn totiž v jednom momente prestal sať a začal sa mierne dusiť. Keď sa mu pozrela do úst, zbadala v nich svoju odlomenú bradavku. „Prisala som svojho chlapčeka, dojčil sa a potom prestal. Pozrela som sa dolu a on sa akosi dusil. Odlomila sa mi bradavka a on ju mal v ústach,“ uviedla vo videu.

Mladá žena bola z celej situácie vydesená a zo strachu o to, že o bradavku príde, ju vytiahla synovi z úst a prilepila si ju k prsníku náplasťou. Okamžite zavolala do nemocnice, kde jej zdravotná sestra poradila, aby si náplasť s bradavkou nechala na sebe, keďže stále môže byť nejaká šanca, že sa opätovne prichytí. „Opláchla som bradavku vo vode, nasadila som si ju späť a zavolala som zdravotnej sestre. Povedala mi, že ak je bradavka stále nažive a má v sebe dostatok krvi, môže skutočne zostať nažive, takže si mám náplasť nechať,“ priblížila.

Brooke sa týchto rád držala a nakoniec jej v nemocnici bradavku naozaj zachránili. Ako tvrdí, nie je síce dokonalá ako predtým, ale je rada, že ju vôbec má. Na sociálnej sieti však priznala, že po tejto skúsenosti s dojčením už nadobro prestala. „To bol posledný deň, kedy som to dieťa dojčila. Už nikdy nebudem dojčiť,“ dodala na záver.