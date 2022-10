Záhadné úmrtie zdravého chlapčeka († 4): Smrť mu privodila vlastná mama! Znepokojivé detaily prípadu

Zbytočná smrť chlapčeka, ktorej sa dalo predísť.

Tannera († 4) previezli do nemocnice ešte začiatkom mája. Rodina vyhľadala lekársku pomoc po tom, čo chlapček z ničoho nič prestal reagovať. Lekári vynaložili enormnú snahu dieťatko zachrániť, no napriek tomu sa im to nepodarilo. Tanner zomrel dva dni po tom, čo sa dostal do rúk lekárov.

Záhadná smrť dovtedy zdravého dieťatka otriasla celou Virgíniou. Podrobnosti smutného prípadu sa na verejnosť dostávajú až teraz. Ako píše Daily Star, dieťatko zomrelo po srdcovej príhode. Mimoriadne znepokojivé je však i to, čo chlapčekovi privodilo zdravotné problémy.

Experti v Tannerovom tele objavili vysokú hladinu THC, látku s psychoaktívnymi vlastnosťami, ktorá sa vyskytuje v konope. Matka, Dorothy Annette, priznala, že chlapec v osudný deň zjedol gumených medvedíkov, o ktorých si myslela, že obsahujú CBD - látku, ktorá sa rovnako vyskytuje v konope, no nespôsobuje negatívne psychoaktívne, omamné či toxické účinky.