30 kongresmanov sa Bidenovi prihovorilo v liste: Vyzývajú ho k väčšiemu úsiliu a činom

Skupina 30 demokratických kongresmanov vyzvala v otvorenom liste amerického prezidenta Joea Bidena k väčšiemu diplomatickému úsiliu ohľadom konfliktu na Ukrajine.

Americká administratíva by sa podľa nich mala zasadiť o rýchly koniec vojny a preskúmať všetky spôsoby, ako dosiahnuť prímerie, a to vrátane priamych rozhovorov s Ruskom. Stojí to v liste, o ktorom v pondelok informovala stanica CNN. Podľa Bieleho domu počínanie ruskej armády na Ukrajine ukazuje, že Moskva o rozhovory nestojí.

Podľa signatárov listu je kľúčové zamedziť priamemu vojenskému stretu s Ruskom. "Veríme tiež, že je v záujme Ukrajiny, Spojených štátov i celého sveta vyhnúť sa dlhotrvajúcemu konfliktu," píšu v liste s tým, že podporujú americkú pomoc ukrajinskému boju proti ruskej agresii. Táto podpora však pre USA vytvorila záväzok, aby hľadali všetky možnosti, ako dosiahnuť prímerie a znížiť škody spôsobené konfliktom, argumentujú členovia Kongresu.

"Vyzývame vás k tomu, aby ekonomickú a vojenskú pomoc, ktorú poskytujú Spojené štáty Ukrajine, sprevádzal aktívny diplomatický tlak, ktorý by zvýšil snahu na dosiahnutie realistického rámca pre prímerie," píšu členovia Kongresu. Podľa nich je táto požiadavka v súlade s niektorými skoršími Bidenovými vyhláseniami.

Kongresmani tvrdia, že nemajú žiadne ilúzie o tom, aké je ťažké zapojiť Rusko do diplomatických rokovaní vzhľadom na jeho agresívnu politiku. Na konci listu Bidena a jeho administratívu vyzývajú k silnej diplomatickej snahe o dosiahnutie dohody a prímeria, a to vrátane priamych rozhovorov s Moskvou. To by nakoniec malo viesť k vzniku európskej bezpečnostnej dohody, ktorá by zaručovala ochranu ukrajinskej nezávislosti.

Podľa stanice CNN sú signatári členovia liberálneho a ľavicového krídla demokratov. List podpísali napríklad kongresmanky Ilhan Omarová či Alexandria Ocasiová-Cortezová.

Bezpečnostný hovorca John Kirby uviedol, že Biely dom list dostal. Podľa neho však počínanie ruskej armády na Ukrajine ukazuje, že ruský prezident Vladimír Putin nemá vôľu na rokovanie pri diplomatickom stole.