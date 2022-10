Túžil, aby jeho vnučka šla tým správnym smerom: Bábätko už ako 9-hodinové vlastnilo permanentku!

Zarytí fanúšikovia futbalu sa často spoznajú až príliš ľahko. Starý otec jedného novorodeniatka to však celé poňal viac ako vážne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál Derby Telegraph, dievčatko menom Georgia Wilson sa narodilo len tento rok 27. septembra 22 minút po polnoci a o menej ako 9 hodín sa už mohlo pýšiť vlastníctvom permanentky. Stala sa konkrétne najmladším držiteľom sezónnej vstupenky anglického futbalového klubu Blackburn Rovers, ktorý pre ňu kúpil jej starý otec.

53-ročný Andy Maxfield je totiž spolu s matkou dievčatka, jeho 29-ročnou dcérou Kathryn, obrovským fanúšikom tohto futbalového klubu. Jeho motiváciu k tomu, aby jej túto permanentku zaobstaral, zvýšil aj fakt, že otec jeho vnučky fandí Manchestru United. On však túžil, aby čerstvo narodená Georgia pokračovala v tých správnych šľapajách.

Celý tento plán si nechal pre seba a až do poslednej chvíle rodičom dievčatka nič nepovedal. Až neskôr si uvedomil, že jeho vnučka by sa mohla stať aj najmladším držiteľom takejto vstupenky vôbec, pričom chcel tento nákup vybaviť aj skôr, no pokladňu otvárali až o deviatej ráno. Starý otec, ktorý vlastní permanentku už od roku 1974, kúpil pre svoju vnučku miesto hneď vedľa svojho sedadla, na ktorom sedávala jeho dcéra Kathryn, keď vyrastala.

„Keďže miesto vedľa mňa patrilo mojej dcére, chcel som toto konkrétne sedadlo, aby ho nedostal nik iný, takže keď vyrastie, bude mať toto miesto,“ vysvetlil Andy. Futbalový klub Andymu povedal, že svoju vnučku môže na zápasy brávať zadarmo až do momentu, kým nedovŕši dva roky, keďže túto možnosť má u nich dovtedy každé jedno dieťa. On sa jej však lístok rozhodol kúpiť aj napriek tomu hlavne preto, aby finančne podporil jeho obľúbený klub.