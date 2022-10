Najväčšia výletná loď sveta: Ikona morí unesie 10 000 ľudí! Toto všetko v nej nájdete

Hlboko sa pokloňte, pripláva kráľovná medzi výletnými plavidlami! Americká spoločnosť Royal Caribbean totiž predstavuje najväčšiu výletnú loď na svete - Ikonu morí. Mohutná kráska ponúka bohatý priestor, pohodlie i zábavu pre takmer 10 000 osôb.

Život na mori nikdy neznel krajšie! Ikona morí by mala vyplávať na svoju cestu v januári 2024. Na jej cestujúcich čaká vyše 40 reštaurácií, barov a nočných podnikov, ktoré ulahodia chutiam tisícov pasažierov.

O ich zábavu sa tam postará akvapark so šiestimi toboganmi a takmer 50-metrovým vodopádom. Na lodi sa tiež nachádza sedem bazénov pre každú náladu, ako uvádza firma. Koho by už voda omrzela, môže zamieriť do útrob lode, kde sa nachádza ľadové klzisko. Cestujúci si pri rezervácii budú môcť vybrať z 28 rôznych typov kajút. Najväčšia z nich s názvom Ultimate Family Townhouse sa dokonca rozkladá na troch palubách, cez ktoré sa dá prejsť šmykľavkou.

Najväčšia výletná loď sveta