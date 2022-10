Krajina bojuje proti islamistickému povstaniu: USA a Británia sa obávajú najhoršieho, ľudí trápi neistota

Spojené štáty a Británia v nedeľu varovali pred možným teroristickým útokom v nigérijskom hlavnom meste Abuja, ktorého cieľom by mohli byť vládne budovy, modlitebne a školy. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.

Nigéria bojuje proti islamistickému povstaniu predovšetkým na severovýchode krajiny, ale v júli sa teroristická skupina Islamský štát (IS) prihlásila k zodpovednosti za nájazd na väznicu v Abuji, pri ktorom bolo oslobodených asi 440 väzňov. Incident vyvolal obavy, že povstalci sa vydávajú zo svojich enkláv.

Veľvyslanectvo USA v tejto západoafrickej krajine uviedlo, že "v Nigérii, konkrétne v Abuji, existuje zvýšené riziko teroristických útokov". Podľa úradu, ktorý bude až do odvolania ponúkať obmedzené služby, medzi rizikové miesta patria nákupné strediská, vládne budovy a medzinárodné organizácie.

Britská vláda varovala, že jej občania v Nigérii by mali zostať v strehu kvôli "zvýšenej hrozbe teroristického útoku v Abuji". "Útoky by mohli byť nevyberavé a mohli by zasiahnuť západné záujmy, ako aj miesta navštevované turistami," uviedla vláda.

Neistota, ktorá sa rozšírila po celej Nigérii, je hlavnou témou pre voličov, ktorí pôjdu vo februári budúceho roka k voľbám, aby zvolili nového prezidenta, ktorý nahradí prezidenta Muhammadua Buhariho.

Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí nebolo podľa Reuters bezprostredne k dispozícii, aby sa vyjadrilo.