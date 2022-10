Ekologickí aktivisti prekročili všetky medze: Aha, čo spravili s vzácnym dielom! Zadržala ich polícia

TASR o tom informovala podľa správ agentúr DPA a AFP. Na obraze chránenom sklom nevznikli škody a mali by ho znova vystaviť v stredu, uviedlo Múzeum Barberini vo večernom oznámení. Dielo trvalo zapožičané tomuto múzeu vydražili podľa AFP v roku 2019 za 111 miliónov dolárov, čo je najvyššia suma zaplatená za Monetov obraz.

Dvoch aktivistov v oranžových vestách, ktorí sa tiež prilepili k podlahe, zadržala polícia. Vyšetrujú ich za neoprávnené vniknutie do objektu a poškodenie majetku.

ABHORRENT: Eco terrorists throwing mashed potatoes at a Monet painting in Germany to protest climate change and fossil fuel reliance. Nothing short of vandals. pic.twitter.com/MHV1GuwzAt