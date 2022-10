Kulebu pobúrili výroky moderátora ruskej televízie RT: Žiada jej zákaz!

Reagoval na slová moderátora stanice Antona Krasovského, ktorý nedávno vo vysielaní vyhlásil, že ukrajinské deti, ktoré za Sovietskeho zväzu vnímali Rusov ako okupantov, mali byť "hodené do rieky so silným prúdom" a utopené. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.

Krasovskij - pre-vojnový komentátor ruskej televízie, na ktorého Európska únia uvalila sankcie - podľa agentúry reagoval na rozprávanie ruského spisovateľa Sergeja Lukjaněnka o tom, ako mu deti pri jeho návšteve Ukrajiny v 80. rokoch minulého storočia hovorili, že by sa im žilo lepšie, keby ich krajinu neokupovala Moskva.

"Mali ich utopiť," reagoval Krasovskij. "Jednoducho tie deti utopte, utopte ich," hlásal moderátor. Prípadne by ich podľa neho mohli "strčiť do chatrčia a upáliť". V krátkom výseku rozhovoru, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach, sa Krasovskij tiež vysmial obvineniam, že ruskí vojaci počas invázie znásilňovali staršie ukrajinské ženy.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg