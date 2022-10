Johnson šokuje! Návrat do čela vlády neplánuje: Nevidí to ako správny krok

Bývalý britský premiér Boris Johnson nebude kandidovať do čela Konzervatívnej strany, a nebude sa teda usilovať o návrat do čela vlády.

Johnson v tlačovom vyhlásení podľa britských médií uviedol, že by jeho kandidatúra nebola teraz správnym krokom, hoci mal dostatočnú podporu poslancov, uviedla stanica BBC.

Jediným kandidátom, ktorý má verejnú podporu 100 poslancov, je bývalý minister financií Rishi Sunak. Novým šéfom strany by sa tak mohol stať už v pondelok. "Neviete vládnuť efektívne, ak nemáte jednotnú stranu v parlamente," uviedol vo vyhlásení bývalý premiér. Tvrdil, že ho podporilo 102 poslancov, čo by stačilo na podanie kandidatúry. Verejne tak urobilo ale ďaleko menej zákonodarcov, zhruba 60. Johnson sa domnieva, že by mal veľkú šancu uspieť v straníckom hlasovaní.

Johnsonovo rozhodnutie otvára dvere do čela vlády Sunakovi. Ten ako jediný má verejnú podporu aspoň 100 poslancov. Dnes večer ich bolo 140. Ak by žiadny iný kandidát podporu stovky zákonodarcov nedostal, stal by sa Sunak šéfom strany už v pondelok.