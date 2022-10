Prvé kolo volieb v Slovinsku skončilo: Novou hlavou štátu sa môže po prvý raz stať žena

Do druhého kola slovinských prezidentských volieb postúpia bývalý minister zahraničných vecí Anže Logar a právnička Nataša Pircová Musarová.

Vyplýva to z čiastočných výsledkov po sčítaní takmer 60 percent odovzdaných hlasov, informuje tlačová agentúra STA. Logar má priebežne 34 percent, Pircová Musarová 27 percent.

Obaja kandidujú ako nezávislí, ale majú podporu politických strán. Logara podporujú opozičná Slovinská demokratická strana (SDS) a mimoparlamentná Slovinská ľudová strana (SLS), zatiaľ čo Pircovú Musarovú podporujú mimoparlamentné subjekty Pirátska strana Slovinska (PSS) a Strana mladých - Európski zelení (SMS-Zeleni).

Na priebežnom treťom mieste je so 16 percentami poslanec Európskeho parlamentu Milan Brglez, spoločný kandidát koalície Sociálnych demokratov (SD) a Hnutia za slobodu (GS). Volebná účasť podľa predbežných odhadov dosiahla 44 percent, ale s pribúdajúcimi sčítanými hlasmi sa tento výsledok s najväčšou pravdepodobnosťou ešte zvýši, pripomína STA.

Keďže ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, o tri týždne sa uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ak by voľby vyhrala Pircová Musarová, stala by sa prvou ženou vo funkcii prezidenta od vyhlásenia nezávislosti Slovinska od bývalej Juhoslávie v roku 1991.

Volebné miestnosti sa otvorili v nedeľu o 7.00 h, zatvorili sa o 19.00 h. Oprávnenie voliť malo takmer 1,7 milióna Slovincov, ktorí mohli svoj hlas odovzdať v jednej z 3184 volebných miestností. Nový prezident nahradí vo funkcii dosluhujúcu hlavu štátu Boruta Pahora, ktorý funkciu zastával už dve volebné obdobia, a nemôže tak opäť kandidovať.