Už druhýkrát za týždeň! Na obytnú budovu v Rusku sa zrútila stíhačka: Piloti neprežili

Stíhačka sa zrútila na dvojposchodovú drevenú budovu v meste, napísal Kobzev v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že pri nehode zahynuli dvaja piloti. Podľa jeho slov nikto z miestnych obyvateľov neutrpel zranenia. Miestna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie uviedla, že išlo o stíhačku typu Su-30, ktorá absolvovala cvičný let.

Another Russian military plane crashes in an urban area.



A Su-30, which had just taken off from the aircraft factory, crashed into a residential building in Irkutsk.



Looks like the Russian Air Force is increasingly becoming a threat to its own civilians. pic.twitter.com/i4FsDKO2Qj