V ruskom meste Perm horela továreň na muníciu: Požiar si vyžiadal životy

Rozsah požiaru, ktorý vypukol v sobotu večer, nebol známy. Továreň v Perme vyrába muníciu pre salvové raketomety Grad a Smerč a tiež komponenty pre rakety vzduch-vzduch. Ruský prezident Vladimir Putin pre pokračujúcu vojnu na Ukrajine vyzval ruský obranný priemysel, aby zvýšil výrobu, píše DPA.

In Russian Perm, an explosion and a fire broke out at a gunpowder factory where charges for "Grad", "Smerch" and air defence systems are manufactured.



According to Russian media, the plant worked in three shifts to supply the Russian army with ammunition. pic.twitter.com/dU1FXgemHv