Britský exminister financií zverejnil oficiálny list: Potvrdil, že sa chce stať premiérom

"Spojené kráľovstvo je skvelá krajina, čelíme ale hlbokej ekonomickej kríze," uviedol Sunak. "Preto kandidujem na post vodcu Konzervatívnej strany a vášho budúceho premiéra," dodal. V Británii sa rozhorel súboj o kreslo premiéra po tom, čo na post ministerskej predsedníčky vo štvrtok rezignovala Liz Trussová.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK