Kebab, špízy či ryby bez mäsa? Na unikátnom veľtrhu predviedli alternatívne potraviny

Na potravinárskom veľtrhu SIAL v Paríži tak mohli návštevníci ochutnať napríklad imitáciu rýb vytvorenú z ryže a morských rias, kebab s kúskami z hrachového proteínu alebo stopercentne rastlinné špízy na gril, ktoré voňajú ako mäso, informovala agentúra AFP. "Je to chutné a nemusíte kvôli tomu zabíjať zvieratá," lákal ku grilu s malými hamburgermi predajcu izraelskej firmy Redefine Meat.

Tá sa snaží presvedčiť reštaurácie, aby na svoje menu zaradili jedlá s alternatívami mäsa. Firma cieli najmä na Holandsko, kde je už dnes jedno percento vegánov, päť percent vegetariánov a 70 percent flexitariánov, teda ľudí, ktorí jedia mäso len zriedkavo alebo občas.

O niekoľko stánkov ďalej fínska spoločnosť MeEat ponúkala "detox pre mäsožrútov" vďaka rastlinným replikám rozbifu alebo salámy. Švajčiarska firma Planted sľubuje "naozajstný zážitok z grilovania" s jej šťavnatými špízmi, vyrába aj kebaby z "hrachových proteínov vyrobených v Európe". V pavilóne mliekarenských výrobkov ležali na pultoch imitácie syrov z Holandska.

We would like to thank you all for this 2022 edition! Exhibitors, visitors, partners, but also SIAL teams.



We look forward to meeting you for SIAL Paris 2024 and reconnect to create new memories. pic.twitter.com/2jxntWmqGH