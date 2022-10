Najvyššia hora Afriky v plameňoch! Na hasení sa podieľa viac než tristo ľudí

Požiar prepukol v piatok večer pozdĺž jednej z najobľúbenejších lezeckých trás. Svedkovia BBC povedali, že na mieste videli obrovské plamene, z ktorých stúpali oblaky dymu. Videá požiaru boli tiež zverejnené na sociálnych sieťach.

Šéf miestnej polície, ktorého citovala agentúra AFP, uviedol, že rozsah požiaru zatiaľ nemôže odhadnúť. Podľa tanzánskych úradov na mieste kvôli hustému dymu nemohlo pristáť lietadlo. Správa tanzánskeho národného parku (TANAPA) informovala, že sa na hasení požiaru podieľa cez 300 ľudí, okrem hasičov, záchranárov a policajtov sú na mieste aj strážcovia parku a zamestnanci turistických spoločností.

Efforts are continuing in #Tanzania to extinguish a fire that has broken out in Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa. The source of the fire is yet to be disclosed. pic.twitter.com/0AYWMnVyIx