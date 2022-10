Letisko museli evakuovať pre hrozbu: Polícia našla blízko terminálu potenciálnu bombu

TASR správu prevzala z agentúry AP. V súvislosti s bombovou hrozbou boli zadržané dve osoby, ktoré podľa polície spolupracujú s vyšetrovateľmi. Polícia priblížila, že hlásenie o podozrivom balíku na pozemnom termináli trajektu letiska Billyho Bishopa dostala v sobotu krátko pred 16.00 h miestneho času (22.00 h SELČ).

Letisko na sociálnej sieti Twitter uviedlo, že uzavrelo vzletovú a pristávaciu dráhu a dva lety spoločnosti Air Canada presmerovalo do mesta Hamilton v provincii Ontário. Evakuované boli dve obytné budovy v blízkosti daného terminálu a ďalšiu budovu evakuovali čiastočne. Uzavreli sa tiež viaceré cesty v oblasti.

October 22: Please see an important update from Toronto Police Services regarding a controlled explosion of the device. https://t.co/cYjPZV4X2M