Nemecký kancelár zagratuloval novej talianskej premiérke: Teším sa na pokračovanie úzkej spolupráce

"Teším sa na pokračovanie úzkej spolupráce s Talianskom v EÚ, NATO a G7," napísal Scholz na sociálnej sieti Twitter. Poďakoval sa tiež odchádzajúcemu predsedovi talianskej vlády Mariovi Draghimu za "dobré nemecko-talianske partnerstvo" za posledné roky.

Congratulazioni @GiorgiaMeloni.

I look forward to continue working closely together with Italy in EU, NATO and G7.



All the best and thank you to Mario Draghi @Palazzo_Chigi for the good German-Italian partnership in recent years.