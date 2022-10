Dôkazy proti Trumpovi pribúdajú, exprezident USA čelí predvolaniu: Biden si myslí, že by mal urobiť jedno

Americký prezident Joe Biden v piatok uviedol, že by bolo rozumné, keby jeho predchodca Donald Trump vyhovel predvolaniu, ktoré mu v ten istý deň vystavil výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu vyšetrujúci vlaňajší útok davu na Kapitol. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Biden v rozhovore pre televíziu MSNBC najprv uviedol, že sa nebude vyjadrovať k tomu, čo by mal Trump podľa neho urobiť. Na otázku, či by mal Trump žiadosti vyhovieť, Biden však odpovedal: "Pripadá mi, že by to bolo rozumné." Dodal pri tom, že výbor podľa jeho názoru zvládol túto záležitosť veľmi dobre.

Trump sa má dostaviť pred výbor najneskôr 14. novembra. Do 4. novembra má predložiť súvisiace záznamy komunikácie s členmi Kongresu a skupinami, ktoré výbor považuje za extrémistické. "Ako sa preukázalo počas našich vypočutí, máme množstvo dôkazov, aj od desiatok vašich nominantov a iných zamestnancov, že ste osobne organizovali a riadili rozsiahle aktivity zamerané na zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 a prekazenie pokojného odovzdania moci," píše sa v liste výboru adresovanom 76-ročnému bývalému prezidentovi.

Trump vlani 6. januára predniesol pred Bielym domom plamenný prejav, ktorým podľa výboru povzbudil svojich priaznivcov k útoku na Kapitol, aby tak znemožnil prevzatie úradu zvoleným prezidentom Joeom Bidenom. Trump tvrdil, že Biden v prezidentských voľbách zvíťazil podvodom. Jeho námietky voči priebehu volieb však zamietlo viac než 60 súdov v Spojených štátoch.