Tragédia na člne plnom migrantov: Zahynulo 5 žien a najmenej dve deti

Dve deti prišli o život a najmenej päť žien utrpelo zranenia pri požiari člna, ktorý prevážal migrantov zo severnej Afriky k talianskemu ostrovu Lampedusa.

V piatok o tom informovali tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Po dohode s maltskými úradmi bol z Lampedusy vyslaný hliadkovací čln pobrežnej stráže, ktorý vzal na palubu 38 migrantov vrátane tiel dvoch detí," píše sa vo vyhlásení úradov na Lampeduse. Deti, ktoré mali jeden a dva roky, mali podľa talianskych médií na tele popáleniny. Do nemocnice bola prevezená tehotná žena vo veku 25 rokov, o ktorej sa predpokladá, že je matkou jednej z obetí. Ďalšia žena bola nahlásená ako nezvestná.

Podľa pobrežnej stráže na palube člna s utečencami vybuchla buď plynová bomba, alebo sa vznietila nádoba s benzínom. V člne sa v momente nešťastia nachádzalo podľa agentúry ANSA 37 ľudí.

Migranti podnikajú pri úteku zo svojej vlasti pred chudobou či vojnou nebezpečnú plavbu cez Stredozemné more, pričom sa často plavia na deravých či preplnených člnoch. Tento rok zatiaľ prišlo do Talianska viac než 76.000 utečencov, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška nárast o 26.000 osôb. Agentúra AFP pripomína, že pri pokuse preplávať cez Stredozemné more sa v priebehu tohto roka stratilo takmer 1269 ľudí. Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je táto trasa najnebezpečnejšou cestou pre utečencov vôbec.