Polícia obvinila učiteľky zo zneužívania detí: Takto desili maličkých škôlkarov, vraj kvôli neposlušnosti

Strach a hrôza! Učiteľky v americkej škôlke desili podľa nich neposlušné deti strašidelnou maskou z hororu Vreskot. Polícia v súvislosti s prípadom tento týždeň vzniesla obvinenia zo zneužívania detí voči piatim učiteľkám.

Plač je vo väčšine prípadov bežnou súčasťou rána, keď rodič vedie svoje malé dieťa do škôlky. Inú príčinu mal však v škôlke Lil’ Blessing Childcare center v Hamiltone v štáte Mississippi. Jeho päť zamestnankýň tam totiž naháňalo strach hororovými maskami deťom, ktoré buď po sebe neupratali, alebo neposlúchali.

Video zo zvrátenej zábavky učiteliek zverejnila ich kolegyňa Jennifer Newman. Podľa jej vlastných slov deti strašili už skôr, ale vtedy to nezachytila na video. „Takže keď som sa dopočula, že to urobia znovu, nahrala som to, aby som získala dôkaz,“ zverila sa Jennifer.

Vo svojom vyjadrení sa snažila všetkých uistiť, že video rozhodne nenatočila zo zábavy, nesmiala sa na tom ako jej kolegyne a nebola to ani ona pod maskou. Ako sa neskôr ukázalo, bola to Sierra McCandless, ktorá v škôlke pracuje už štyri roky od svojich šestnástich rokov. Vyšetrovateľ však obvinil zo zneužívania detí okrem McCandless aj Newman a ich ďalšie tri kolegyne - Shynne Shelton, Oci-Annu Kilburn a Traci Hutson.