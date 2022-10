To, čo chce Musk spraviť v Twitteri, štve tisícky ľudí: Zničí najbohatší muž na svete dlho fungujúcu firmu?!

Elon Musk chce zrušiť 75 percent pracovných miest v Twitteri, dotklo by sa to viac ako 5000 zamestnancov.

Uvádzajú to zdroje denníka The Washington Post (WP). Najbohatší muž na svete po niekoľkomesačnom otáľaní sľúbil, že jednu z najvplyvnejších sociálnych sietí planéty kúpi za 44 miliárd dolárov. Firma vzápätí zamestnancov ubezpečila, že sa žiadne veľké prepúšťanie nechystá.

The Washington Post vo štvrtok napísal, že Musk oznámil možným investorom pri rokovaní o kúpe Twitteru, že sa plánuje zbaviť takmer 75 percent zo 7500 zamestnancov spoločnosti. List sa pritom odvolal na rozhovory a dokumenty, ku ktorým získal prístup.

Rušenie pracovných miest v Twitteri sa však očakáva v najbližších mesiacoch bez ohľadu na to, kto bude spoločnosť vlastniť, dodal denník. Súčasné vedenie Twitteru podľa neho plánovalo, že do konca budúceho roka zníži mzdy v spoločnosti o spolu zhruba 800 miliónov dolárov. To je číslo, ktoré by znamenalo odchod bezmála štvrtiny zamestnancov, uvádza správa WP.

Hlavný právnik Twitteru Sean Edgett sa po zverejnení správy WP snažil zamestnancov upokojiť. Spoločnosť nemá žiadne potvrdené informácie o Muskových plánoch po akvizícii, napísal v internom obežníku, do ktorého nahliadla agentúra Bloomberg. Twitter odporúča skôr počkať na oficiálne oznámenie ako venovať pozornosť fámam alebo uniknutým informáciám, napísal Edgett.

Dohoda o Muskovom prevzatí Twitteru by sa mala uzavrieť do konca budúceho týždňa. Spoločnosť miliardára a šéfa automobilky Tesla, ktorý sa pokúsil z uzavretej dohody o prevzatí vycúvať, zažalovala. Poverená sudkyňa dala obom stranám sporu lehotu do 28. októbra. Ak dovtedy nebude nákup dokončený, začne súdny proces.