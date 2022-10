Británia s Čínou v diplomatickej roztržke: Za všetko môže incident na konzuláte

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu vo štvrtok vyzvali vládu, aby vyhostila vysokopostaveného čínskeho diplomata, ktorý sa priznal k účasti na prejavoch násilia voči demonštrantom pred budovou čínskeho konzulátu v Manchestri, kde v nedeľu zbili hongkonského prodemokratického demonštranta.

TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Guardian. "Vláda musí kategoricky povedať, že ktokoľvek, kto je zapojený do týchto udalostí, tu nie je vítaný. Nech je to aj samotný konzul, potom musí odísť. A mali by zavolať veľvyslancovi. To je najdôležitejšie, zatelefonujte veľvyslancovi a povedzte mu, že chceme kompletné ospravedlnenie a že títo ľudia sú nežiaduci, že pôjdu domov a že nič také na britskej pôde nebudeme tolerovať," povedal konzervatívny poslanec Iain Duncan Smith.

Jesse Norman z britského Úradu pre zahraničie a Commonwealth povedal, že v prípade, ak je polícia presvedčená, že išlo o trestný čin, Spojené kráľovstvo očakáva, že Čína podozrivé osoby zbaví imunity. V prípade, že tak Peking neurobí, "budú nasledovať diplomatické dôsledky".

Británia si v utorok v súvislosti s incidentom na čínskom konzuláte v Manchestri predvolala čínskeho chargé d'affaires v Londýne. Britskí poslanci však považujú takúto reakciu za nedostatočnú. Videozáznam incidentu zachytáva viacerých mužov, ako vychádzajú z čínskeho konzulátu a zakročujú proti skupine hongkonských prodemokratických demonštrantov, protestujúcich proti práve prebiehajúcemu zjazdu Komunistickej strany Číny v Pekingu. Jedného z demonštrantov vtiahli do priestorov konzulátu a bili ho. Muža neskôr museli ošetriť v nemocnici.

Na incidente sa mal podieľať aj čínsky generálny konzul Čeng Si-jüan. Ten poprel, že by na niekoho zaútočil, len sa usiloval "kontrolovať situáciu". "Ten muž urazil moju krajinu, môjho lídra - myslím, že je to moja povinnosť," povedal konzul, ktorý mal spomínaného demonštranta ťahať za vlasy. Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina sú za incident zodpovední demonštranti, ktorí "nezákonne vstúpili" do areálu čínskeho konzulátu.