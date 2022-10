Dlho na svojom poste nevydržala: Britská premiérka Trussová končí! Oznámila rezignáciu

Britská premiérka Liz Trussová vo štvrtok oznámila, že odstupuje z funkcie predsedníčky vlády. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC. Voľby nového predsedu Konzervatívnej strany sa podľa jej slov uskutočnia v priebehu budúceho týždňa.

Voľby nového predsedu Konzervatívnej strany sa podľa jej slov uskutočnia v priebehu budúceho týždňa. Trussová na svojom poste zatiaľ zostane a po voľbe odovzdá funkciu svojmu nástupcovi.

Premiérka priznala, že nemôže "naplniť mandát", s ktorým bola zvolená. "Do funkcie som nastúpila v období veľkej hospodárskej a medzinárodnej nestability," povedala s tým, že domácnosti aj podniky v krajine majú problémy platiť účty.

Trussová podľa svojich slov o svojej rezignácii hovorila s kráľom Karolom III. Vo štvrtok popoludní absolvovala stretnutie so šéfom parlamentného výboru Konzervatívnej strany Grahamom Bradym.

Meno nového predsedu britskej Konzervatívnej strany – a teda aj budúceho premiéra – by mohlo byť známe do budúceho piatku (28. októbra). Povedal to vo štvrtok šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany (takzvaného Výboru 1922) Graham Brady. TASR správu prevzala z webových stránok staníc BBC a Sky News.

Poslanci Konzervatívnej strany sú presvedčení, že sa im podarí zvoliť lídra bez toho, aby sa do hlasovania musela zapájať členská základňa strany, čo by trvalo niekoľko mesiacov. V prípade, ak sa poslanci nezhodnú na jednom mene, budú o novom lídrovi rozhodovať aj ďalší členovia strany, povedal Brady.