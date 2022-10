Dažde udreli obrovskou silou! Africká krajina vyhlásila núdzový stav: Záplavy postihli vyše milióna ľudí

Čadský prezident Mahamat Idriss Déby vyhlásil núdzový stav pre rozsiahle záplavy, ktoré v stredoafrickej krajine postihli už vyše milióna ľudí. Dažde tento rok udreli v Čade skôr, ako je bežné, a sú najsilnejšie za niekoľko posledných desaťročí, napísala agentúra Reuters.

"Od tejto chvíle bude pre lepšie zvládanie tejto prírodnej katastrofy ustanovený núdzový stav," uviedol v stredu večer Déby v televíznom prejave. Záplavy podľa neho zasiahli 636 lokalít v 18 z 23 čadských provincií. Situácia je najhoršia na juhu krajiny v provinciách Mayo-Kebbi Est, Logone Occidental, Tandjilé, Moyen-Chari a Mandoul, kvôli záplavám v posledných dňoch museli svoje domovy opustiť aj stovky ľudí v metropole Ndjamena.

Juhom Čadu pretekajú dve hlavné rieky Šari a Logone, ktoré ústia do Čadského jazera na hraniciach Nigeru, Nigérie a Kamerunu. Podľa čadských meteorologických služieb sa jazero tento rok čoskoro zaplnilo vodou z iných prítokov a Šari a Logone sa preto rozliali z korýt do okolitých miest a dedín. V čadskom hlavnom meste sa navyše obe rieky stretávajú a Logone sa vlieva do Šari.

S devastujúcimi záplavami sa stretávajú aj spomínané okolité štáty vrátane Nigérie, kde od leta zahynuli stovky ľudí. V Čade si zatiaľ dažde žiadne obete na životoch nevyžiadali, uviedol Déby. Podľa predbežnej správy OCHA v Čade záplavy k 13. októbru zasiahli takmer 1 001 791 ľudí. Záplavy nie sú v regióne nezvyčajné, píše Reuters. Obdobie dažďov na juhu Čadu trvá bežne od mája do októbra.